В РоSSии предлагают лишать оппозиционеров гражданства, приобретенного по праву рождения

"Зачем вам роSSийский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?"

В РоSSии предлагают лишать оппозиционеров гражданства, приобретенного по праву рождения
Фото: dfact.net

Депутат Государственной думы РоSSии от правящей партии Александр Хинштейн предложил расширить норму поданного президентом Владимиром Путиным законопроекта о лишении гражданства, приобретенного по праву рождения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн объяснил свою инициативу выступлениями оппозиционеров.

"Иногда слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам русский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – написал депутат.

Напомним, 29 декабря Путин предложил Госдуме принять новый закон о гражданстве РФ, упрощающий его получение для граждан бывшего СССР. Закон также расширяет список статей уголовного кодекса, осуждение по которым может привести к отзыву гражданства у человека, получившего его не по праву рождения.

Статья 6 роSSийской Конституции гласит, что гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. В марте 2021 года Конституционный суд РФ подтвердил, что лишение законно приобретенного гражданства РоSSии недопустимо, но при этом постановил, что законным может быть "отмена решения о приеме в гражданство". Эта норма к гражданам по праву рождения не применяется.

В апреле 2019 года Путин подписал указ, разрешающий жителям оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство в упрощенном порядке, а в июле – расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс. В мае Путин также издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия РоSSии "паспортной агрессией".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Фюрер РФ решил упростить получение роSSийского гражданстваФюрер РФ решил упростить получение роSSийского гражданства
Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"
Раде предлагают сделать военный учет для женщин добровольнымРаде предлагают сделать военный учет для женщин добровольным
Оккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSииОккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSии
В РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежомВ РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежом
Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"
Кадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территорияКадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территория
Преследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режимаПреследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режима
МИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в УкраинеМИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в Украине
Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSииКулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости