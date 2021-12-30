"Зачем вам роSSийский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?"

Депутат Государственной думы РоSSии от правящей партии Александр Хинштейн предложил расширить норму поданного президентом Владимиром Путиным законопроекта о лишении гражданства, приобретенного по праву рождения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн объяснил свою инициативу выступлениями оппозиционеров.

"Иногда слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам русский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – написал депутат.

Напомним, 29 декабря Путин предложил Госдуме принять новый закон о гражданстве РФ , упрощающий его получение для граждан бывшего СССР . Закон также расширяет список статей уголовного кодекса, осуждение по которым может привести к отзыву гражданства у человека, получившего его не по праву рождения.

Статья 6 роSSийской Конституции гласит, что гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. В марте 2021 года Конституционный суд РФ подтвердил, что лишение законно приобретенного гражданства РоSSии недопустимо, но при этом постановил, что законным может быть "отмена решения о приеме в гражданство". Эта норма к гражданам по праву рождения не применяется.

В апреле 2019 года Путин подписал указ, разрешающий жителям оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство в упрощенном порядке, а в июле – расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс. В мае Путин также издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия РоSSии "паспортной агрессией".