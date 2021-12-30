Черногория ужесточила правила въезда для украинцев

Кроме "паспорта вакцинации" необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.

Со 2 января 2022 года в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс -тест на антиген, который должен быть сделан не ранее 10 дней и не позднее 180 дней)", - говорится в сообщении.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов. Указанные условия действуют до 12 января.

Ранее для въезда в Черногорию необходимо было предъявить только отрицательный тест.

Напомним, в сентябре власти Черногории изменили правила въезда в страну для иностранцев и запретили гражданам других государств пересечение границы с частичной вакцинацией от коронавируса (одной дозой).