Для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас, – Данилов

Однако секретарь СНБО напоминает, что угроза нового вторжения существует, и продолжается она с 2014 года.

Перемещения роSSийских войск вблизи границы и на оккупированных территориях Украины существуют, но они не критичны. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы они были накоплены в три-пять раз больше, чем есть сейчас.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в интервью "Настоящему времени".

В то же время он подчеркнул, что угроза новой интервенции все же есть, но она существует постоянно.

"Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже семь лет, и для нас не новость, что роSSийские войска расположены на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны", – отметил он.

Данилов добавил, что наиболее опасными участками в настоящее время являются район Мариуполя и другие места Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО также считает, что одной из целей действий РоSSии были прямые переговоры с США , и эта цель достигнута.

"Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум США , фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться события", – сказал он.

Данилов также считает, что Путин хочет "зафиксировать" захват Россией Крыма, то есть, чтобы Украина прекратила существование в нынешних границах.

"Эта задача для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда как вариант может использовать оружие, но мы к этому готовы", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, по последним данным, около границ Украины и на временно оккупированных территориях размещены около 122 000 роSSийских войск плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы еще одной волны агрессии в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти же напомнили, что государство без боя не сдастся, и вторжение обернется кровавыми боями.

7 декабря американский и роSSийский президенты провели видеопереговоры. После них РФ продолжила стягивать войска, а затем заявила фактический ультиматум – не расширять НАТО на восток, то есть не принимать ни Украину, ни Грузию, ни другие постсоветские государства.

НАТО и его члены определенно заявили, что РоSSия не имеет права решать, куда вступать другим государствам. В то же время, Штаты согласились на переговоры с Россией , первый раунд которых запланирован на 10 января. Уже сегодня, 30 декабря, личные переговоры должны провести Джо Байден и Владимир Путин. Этот разговор не планировался, и его анонс появился внезапно. Еще 28 декабря Байден не отвечал прямо на то, будет ли общаться с президентом РФ в ближайшее время.

Американский президент также намерен созвониться с Владимиром Зеленским. Пока с украинским президентом поговорил госсекретарь Энтони Блинкен – так же, как перед прошлыми переговорами Байдена с Путиным.