Саакашвили возвратили в тюрьму в Рустави

С 20 ноября он находился в госпитале в Гори, где лечился от последствий голодовки.

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави из военного госпиталя в Гори, куда он попал из-за последствий голодовки.

Около полуночи авто пенитенциарной службы Минюста были замечены возле госпиталя в Гори, а около трех часов ночи – вблизи руставской тюрьмы, пишут "Новости – Грузия".

Адвокаты Саакашвили назвали перевод "похищением" и заявили, что их не информировали о перемещении их подзащитного.

Возле тюрьмы собрался митинг сторонников Саакашвили, а власти стянули туда водомет и несколько автобусов с правоохранителями, добавляет "Интерфакс-Украина".

Первая попытка возвращения экс-президента в тюрьму состоялась 27 декабря. Она закончилась неудачно из-за ухудшения самочувствия Саакашвили – по данным СМИ , он сопротивлялся переводу, после чего у него подскочило давление.

Напомним, Саакашвили Михеил Николозович был задержан 1 октября по его приезде в Грузию. Он вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия накануне местных выборов, на которых его партия соревновалась с партией власти.

МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Его поместили в тюрьму в городе Рустави на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по 2 делам, которые продолжаются с 2014 года. Экс-президент признан виновным в должностных преступлениях и избиении депутата и должен отбыть 6 лет лишения свободы.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку по несогласию с предъявленными против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Во время голодания состояние его здоровья ухудшилось, из-за чего Саакашвили перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси, а оттуда 20 ноября – в госпиталь в Гори. Он держал голодовку 50 дней и согласился прекратить ее только после того, как его состояние стало критическим. Врачи диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными. Украинский обмудсман Людмила Денисова также свидетельствует, что в тюрьме против экс-президента применяли пытки.