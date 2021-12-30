Оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 30 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 декабря ТКГ согласовала возвращение в режим прекращения огня на Донбассе. Несмотря на это, уже 23 декабря роSSийские наемники его трижды нарушили.