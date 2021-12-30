Президент Эстонии: украинцы имеют право сами решать, в какие союзы вступать

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит страна.

Об этом он рассказал в среду в Таллинне на встрече с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на продолжение боевых действий на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят находиться", - передала слова главы государства пресс-служба президента.

Стороны отметили, что возможные военные действия РоSSии в регионе представляют угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Важно продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Карис.

Он подтвердил, что Эстония высоко ценит деятельность Европейского союза в Украине и будет продолжать оказывать помощь украинцам как на двусторонней основе, так и по разным инициативам ЕС .

Президент Карис планирует посетить Украину в начале нового года, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, на фоне стягивания военных и техники к украинским границам Путин заявил, что требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Фактически это требование гарантировать, что Украина и другие постсоветские государства не станут членами Альянса.

США и другие государства-члены НАТО исключают возможность РоSSии диктовать свои требования, Украина также официально заявила, что не собирается с этим соглашаться.

На 10 января запланированы переговоры формата США-РоSSия, на которых в частности речь пойдет о безопасности Украины.