Президент Эстонии: украинцы имеют право сами решать, в какие союзы вступать

Эстония также поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу.

Президент Эстонии: украинцы имеют право сами решать, в какие союзы вступать
Алар Каріс
Фото: Kiur Kaasik

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит страна.

Об этом он рассказал в среду в Таллинне на встрече с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на продолжение боевых действий на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят находиться", - передала слова главы государства пресс-служба президента.

Стороны отметили, что возможные военные действия РоSSии в регионе представляют угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Важно продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Карис.

Он подтвердил, что Эстония высоко ценит деятельность Европейского союза в Украине и будет продолжать оказывать помощь украинцам как на двусторонней основе, так и по разным инициативам ЕС.

Президент Карис планирует посетить Украину в начале нового года, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, на фоне стягивания военных и техники к украинским границам Путин заявил, что требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Фактически это требование гарантировать, что Украина и другие постсоветские государства не станут членами Альянса.

США и другие государства-члены НАТО исключают возможность РоSSии диктовать свои требования, Украина также официально заявила, что не собирается с этим соглашаться.

На 10 января запланированы переговоры формата США-РоSSия, на которых в частности речь пойдет о безопасности Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опросУкраинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опрос
В Молдове объявили подозрение экс-президенту ДодонуВ Молдове объявили подозрение экс-президенту Додону
Санду: Молдова пока не планирует вступать в НАТОСанду: Молдова пока не планирует вступать в НАТО
Правозащитник Захаров считает неаргументированным подозрение Порошенко в госизменеПравозащитник Захаров считает неаргументированным подозрение Порошенко в госизмене
Зеленский обсудил с президентом Азербайджана актуальные вопросы повестки дняЗеленский обсудил с президентом Азербайджана актуальные вопросы повестки дня
С официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать исключительно президент, премьер и глава МИД, – указС официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать исключительно президент, премьер и глава МИД, – указ
В Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство"В Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство"
Зеленский продолжает лидировать среди кандидатов в президенты, но в динамике его поддержка упала больше, - "Рейтинг"Зеленский продолжает лидировать среди кандидатов в президенты, но в динамике его поддержка упала больше, - "Рейтинг"
Зеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИСЗеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИС
Украинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опросУкраинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опрос
Последние новости
Подгружаем последние новости