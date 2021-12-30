Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще пяти роSSийских книг

Эксперты признали, что предложенные издания содержат пропаганду государства-агрессора.

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще пяти роSSийских книг
Фото: Ukrinform

Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории РоSSии пяти названий детских книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора.

Как отмечает Урядовый портал, отказ дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

В частности, детские книги роSSийского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями" "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер намеревался распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора

Среди "365 сказок и стихов на каждый день" отдельное стихотворение воспевает роSSийскую армию, которая всех «защищает и спасает человечество». В книге "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали РоSSию "могущественнейшим государством в мире".

Эксперты признали, что указанные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно, нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле".

Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.

Напомним, 25 ноября Служба безопасности Украины заявила об разоблачении ботофермы в Херсонской области. Она имела более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах и работала на РоSSию.

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