Кабмин одобрил план действий по выбору места пребывания на случай военного положения

Запрет или ограничение вводится военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.

Такое решение одобрили на заседании правительства 29 декабря, сообщает "Громадське”.

В документе говорится, что введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Также военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решение о введении запрета или ограничения на выбор места нахождения или проживания людей. О таком решении при его принятии должны сообщить через СМИ .

В своем решении командование должно обосновать необходимость и указать сроки введения запрета на передвижение, а также предоставить перечень людей или населенных пунктов, к которым относится запрет. Также в решении укажут другие связанные с этим меры.

Напомним, что Министерство обороны Украины в октябре 2021 года расширило список специальностей и профессий, после получения которых женщины должны стать на военный учет военнообязанных. В документе говорится о медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и т.д.

Предполагается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Для этого они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, ведь есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.