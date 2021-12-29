РоSSия и Беларусь проведут военные учения в первом квартале 2022 года

Лукашенко перед этим предложил продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РоSSия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.

Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко, информирует "Интерфакс".

"Как вы и предлагали, мы проведем (учения – ред.) в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", - сказал Путин.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

Напомним, Белорусь готовит проведение совместных с Россией военных учений по прикрытию южных границ. Таким образом, маневры будут производиться у границы с Украиной.

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