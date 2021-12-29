Лещенко возвращается в наблюдательный совет "Укрзализныци"

Кабмин утвердил победителей конкурса.

Лещенко возвращается в наблюдательный совет "Укрзализныци"
Фото: Макс Левин

Кабинет министров на заседании 29 декабря утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.

Так, независимыми членами наблюдательного совета станут: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер.

От государства в наблюдательный совет прошли: Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария.

Депутат Алексей Гончаренко ранее также сообщил в своем Telegram-канале, что Кабмин утвердил победителей конкурса в наблюдательный совет УЗ.

Напомним, в сентябре Кабмин не продлил контракты с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами - Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым, полномочия которых завершились 21 сентября 2021 года.

Лещенко вошел в наблюдательный совет УЗ в декабре 2019 года.

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