ВОЗ рассчитывает вакцинировать против ковида 70% населения мира до июля

К концу 2021 года удалось привить около 40%.

ВОЗ рассчитывает вакцинировать против ковида 70% населения мира до июля
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения планирует вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 70% людей в мире к середине 2022 года.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "Укринформ". Он также отметил, что к концу 2021 года удалось привить около 40% населения планеты.

По словам Гебреисуса, несмотря на то, что 2021 год был довольно сложным в борьбе с пандемией коронавируса, он рассчитывает на то, что человечеству удастся привить 70% населения к 1 июля 2022 года.

"У нас осталось 185 дней до финишной прямой - вакцинации 70% населения к началу июля 2022 года", - отметил Гебреисус.

Напомним, 21 декабря ВОЗ одобрила 10 вакцину для экстренного применения против COVID-19. Новая вакцина разработана фармацевтической компанией Novavax вместе с Коалицией по инновациям в сфере обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Ранее ВОЗ разрешила эту же вакцину под названием Covovax, производимую в Индии по лицензионному соглашению.

В ВОЗ надеются на окончание пандемии коронавируса в 2022 году.

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