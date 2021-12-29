Фюрер РФ решил упростить получение роSSийского гражданства

РоSSия настроилась на продолжение "паспортной агрессии".

Путин решил упростить получение роSSийского гражданства
Фото: dan-news.info

Президент РоSSии Владимир Путин в среду, 29 декабря, предложил Государственной Думе принять новый закон о гражданстве РФ, упрощающий его получение для граждан бывшего СССР.

Об этом сообщается на сайте Думы.

Законопроект предполагает сокращение количества требований более чем для 20 категорий лиц при принятии их в гражданство РоSSийской Федерации. Речь идет о лицах, являвшихся гражданами бывшего СССР, их детьми.

Упрощенное приобретение роSSийского гражданства будет также касаться лиц, имеющих в РоSSии близких родственников - граждан РоSSийской Федерации, в том числе имеющих родственников "по прямой восходящей линии", постоянно проживавших на территории, относящейся к РоSSийской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ (с учетом оккупированного украинского Крыма).

РоSSийскими гражданами могут быть признаны:

  • лица, родившиеся на территории РоSSийской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

  • лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РоSSийской Федерации (территории РСФСР);

  • военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или РоSSийской Федерации и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившиеся под юрисдикцией РоSSийской Федерации и располагавшиеся на территориях других государств.

Президент РоSSии сможет по своему усмотрению (а не только с гуманитарной целью) определять категории лиц, получивших право на упрощенное получение роSSийского гражданства. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а в июле расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс.

В мае он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия РоSSии "паспортной агрессией".

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