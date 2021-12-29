Виталий Кличко пошутил над своей ошибкой о 2222 году

Во время новогоднего поздравления Кличко пожелал украинцам хорошо встретить 2222 год.

Фото: КГГА Виталий Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост в своем инстаграмме, где с юмором отреагировал на ошибку, допущенную во время новогоднего поздравления: Кличко пожелал украинцам хорошо встретить 2222 год.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И на год тоже", - написал киевский голова.

Кличко-старший завершил спортивную карьеру в сентябре 2012 года, победив немецкого боксера сирийского происхождения Мануэля Чарра. Всего на счету Виталия Кличко 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.