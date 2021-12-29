РоSSийские наемники открывали огонь неподалеку от Катериновки и в сторону Крымского

С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина".

РоSSийские наемники открывали огонь неподалеку от Катериновки и в сторону Крымского
Фото: Макс Левин

Вчера, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе роSSийско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на 7:00 среды, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, информирует пресс-центр ООС.

На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сказано в сообщении.

Напомним, несмотря на достигнутые 22 декабря ТКГ по Донбассу договоренности о прекращении огня, из-за обстрелов оккупантами позиций ВСУ четверо военных получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Вчера украинская сторона подала запрос на проведение нового заседания трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить нарушение перемирия со стороны пророSSийских боевиков. Однако вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях.

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