Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Собеседники договорились продолжить консультации для согласования позиций.
Блінкен та Зеленський (архівне фото)
Фото: president.gov.ua
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
По его словам, Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.
"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом военного могущества РоSSии на границах Украины", - отметил Прайс.
Зеленский рассказал, что договорился с Блинкеном продолжить консультации для согласования позиций.
"Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии роSSийской агрессии",- написал он в Twitter.
Провів телефонну розмову з @SecBlinken. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці ?? з боку ?? у протидії російській агресії.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Через два дня с президентом США поговорил Владимир Зеленский. Он рассказал, что Путин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.
12 декабря в Кремле анонсировали новые переговоры Путина и Байдена.
На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персонального разговора между президентами.