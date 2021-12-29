Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией .

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом военного могущества РоSSии на границах Украины", - отметил Прайс.

Зеленский рассказал, что договорился с Блинкеном продолжить консультации для согласования позиций.

"Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии роSSийской агрессии",- написал он в Twitter .

Провів телефонну розмову з @SecBlinken . Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці ?? з боку ?? у протидії російській агресії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2021

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Через два дня с президентом США поговорил Владимир Зеленский. Он рассказал, что Путин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.

12 декабря в Кремле анонсировали новые переговоры Путина и Байдена.