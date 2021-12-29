Посол Британии призвала утвердить победителя конкурса на должность главы САП

"Длительная задержка с назначением антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины".

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс призвала членов комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердить победителя конкурса.

Об этом Симмонс написала в своем Twitter .

"Длительная задержка с назначением Специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины. Члены отборочной комиссии должны наконец засвидетельствовать победителя и помочь укрепить этот жизненно важный независимый антикоррупционный институт", - подчеркнула Симмонс.

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine . Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021

Ранее в посольстве США также призвали членов комиссии по избранию руководителя САП вернуться к работе.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Напомним, конкурс на должность главы САП де-факто уже закончился, больше всего баллов на нем набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако на заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.

Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов. Поэтому члены комиссии должны собраться снова, чтобы формально утвердить результаты конкурса.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что разочарованы задержкой с назначением главы САП.

Должность главы САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.