В посольстве США призвали членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе

"Не разрешайте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу".

В посольстве США призвали членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе
Фото: Прямий

Соединенные Штаты Америки призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - говорится в сообщении.

?? calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for ?? people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2021

Напомним, конкурс на должность главы САП де-факто уже закончился, больше всего баллов на нем набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако на заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.

Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов. Поэтому члены комиссии должны собраться снова, чтобы формально утвердить результаты конкурса.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что разочарованы задержкой с назначением главы САП.

Должность главы САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

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