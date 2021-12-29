В посольстве США призвали членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе

Соединенные Штаты Америки призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе.
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - говорится в сообщении.
?? calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for ?? people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish.
Напомним, конкурс на должность главы САП де-факто уже закончился, больше всего баллов на нем набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако на заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.
Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов. Поэтому члены комиссии должны собраться снова, чтобы формально утвердить результаты конкурса.
Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.
Послы стран "Большой семерки" заявили, что разочарованы задержкой с назначением главы САП.
Должность главы САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.