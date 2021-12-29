У соратников Порошенко устроили обыски

Следственные действия проходили по так называемому угольному делу.

У соратников Порошенко устроили обыски
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

У членов команды политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность" утром 29 декабря прошли обыски.

Речь идет об экс-помощнике пятого президента, дипломате Юрии Онищенко и экс-депутате Сергее Березенко. Об этом в Facebook сообщила народная депутат "ЕС" Ирина Геращенко.

Она добавила, что обыски проходили без адвокатов. Кто именно проводил следственные действия – не сообщается.

Кроме Онищенко и Березенко, обыскивали и других представителей "ЕС", сообщил руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов.

"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти", – цитирует Турчинова сайт партии.

Ирина Геращенко подчеркнула, что политсила расценивает эти действия властей как "сознательную провокацию против политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки. Попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера, Петра Порошенко".

Напомним, Порошенко в так называемом угольном деле инкриминируют государственную измену и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком и представителями РоSSии, чтобы Украина отказалась от угля из Южной Африканской Республики в пользу угля из двух предприятий на оккупированных территориях. Деньги за уголь, который должны были поставить на свободную часть государства, как сообщается, платили террористам "ДНР" и "ЛНР".

Сам Порошенко говорит, что дело против него политически мотивировано, а средства за уголь предназначались для выплат зарплат работникам этих двух предприятий, оказавшихся на захваченных территориях.

Сейчас Порошенко находится за границей, но говорит, что вернется в январе. Подозрение было подписано в его отсутствие в Украине.

Офис генпрокурора просит для него содержание под стражей с альтернативой залогу в 1 млрд. гривен. Медведчук по подозрению по этому делу сидит под домашним арестом, хотя прокуроры также настаивали на аресте или залоге в миллиард.

Кроме Порошенко и Медведчука, подозреваемыми по этому делу является бывший министр энергетики Владимир Демчишин и связанный с Медведчуком бизнесмен Сергей Кузяра.



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