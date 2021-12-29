Украинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опрос

Почти 15% опрошенных сказали, что политиком года вообще некого назвать.

Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года".

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Правда, в этом году Зеленского "политиком года" назвали 17%, в то время как в 2020-м – 14,8%. Также 45% опрошенных назвали Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м - 28% считали его "неудачником года".

Второе место в номинации "Политик года" разделили пятый президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%). А вот в категории "разочарование рока" Порошенко упоминали чаще (8,5%), чем Разумкова (3%).

Почти 15% опрошенных сказали, что политиком года вообще некого назвать, почти 20% затруднились с ответом, а 5% не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

В число политиков, упомянутых более 1% опрошенных как "политиков года" и как "разочарование года", попали также: Юлия Тимошенко – 4,4% и 1,5% соответственно, Виктор Медведчук – 1,2% и 3,2 % соответственно. Виталия Кличко упомянули в обеих номинациях по 1,1% респондентов.

Только как "политиков года" упоминали Юрия Бойко (3,7%), Евгения Мураева (3,4%), Игоря Смешко (1,8%), Владимира Гройсмана – 1,4%, Сергея Притулу – 1%. А исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали Николая Тищенко (1,2%), Илью Киву (1,2%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%). Еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики, 1,3% опрошенных сказали, что разочарованием года не могут кого-то назвать, почти 15% затруднились ответить, а 4% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

Дополнительно украинцев спросили, кого бы они назвали Символом 2021 года – Человеком года. Так, 8,5% опрошенных назвали Человеком года Зеленского. Второе место разделили Порошенко (3,6%), Разумков (3,3%), Ангела Меркель (3,1%) и Илон Маск (3%). Почетную "бронзу" в этой номинации завоевал Джо Байден (2,7%).

Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были Юлия Тимошенко (1,8%), Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких "авторитетов" вообще нет, 31,1% - затруднились ответить, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

Социологи также поинтересовались у сограждан, запомнилось ли им какое-нибудь смешное или забавное событие, которое произошло с известными людьми и которое можно назвать Мемом 2021 года. Итак, 5,2% опрошенных мемом года назвали "пресс-конференцию Владимира Зеленского", а еще 3,4% - самого Зеленского.

По 2,6% упоминаний получили киевский городской голова Виталий Кличко и народный депутат Николай Тищенко, в частности, за свои заявления "о ценах на продукты".

2,5% опрошенных назвали мемом "1000 гривен от Зеленского", а 2,1% респондентов рассмешил Илья Кива, в частности как "Кива-ученый".

Затруднились ответить на этот открытый вопрос 47,2% респондентов, 3% заверили, что таких событий не было, а почти 14% не захотели отвечать вообще.

Напомним, по результатам опроса группы "Рейтинг", треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов, еще половине удалось частично реализовать планы и только 13% сказали, что им ничего не удалось.