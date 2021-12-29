В Молдове объявили подозрение экс-президенту Додону

Он стал фигурантом дела о хищении денег в 2008 году.

Генеральная прокуратура Молдовы объявила подозрение бывшему президенту страны Игорю Додону. Ему инкриминируют хищение денег в 2008 году, когда он возглавлял министерство экономики и торговли.

Об этом Додон сообщил журналистам после допроса в генеральной прокуратуре, пишет NewsMaker.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Национального агентства регулирования в энергетике и другими лицами, в том числе из-за границы, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене – около 12 млн долларов.

Додон не считает себя виновным. По его мнению, это дело – попытка отвлечь население от экономических проблем в стране.

"Это было 14 лет назад, вы ищете сами не знаете что", - сказал он.

Экс-президент Молдовы уточнил, что он не единственный подозреваемый, но других фигурантов не назвал.

Додон был министром экономики Молдовы в 2006-2009 годах в правительствах Василия Тарлева и Зинаиды Гречаный. В 2016-2020 годах занимал должность президента.

В 2020 году Додон проиграл выборы президента Молдовы Майе Санду, а в 2021 году его Партия социалистов Республики Молдова проиграла и выборы в парламент.