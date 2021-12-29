Кабмин назначил начальника Чернобыльской зоны

Предыдущий руководитель уволился еще в июле.

Кабмин назначил начальника Чернобыльской зоны
Фото: nosivka-syut.at.ua

Кабинет министров назначил главой Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко. Эта должность была вакантной с июля 2021 года, когда уволился предыдущий руководитель Сергей Костюк.

Решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Крамаренко, являвшийся начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений ГАЗО, с 12 июля исполнял обязанности главы агентства.

Позже он выиграл конкурс на занятие должности главы ГАЗО и по его итогам получил назначение.

ГАЗО – центральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и создания эффективной системы управления обращения с радиоактивными отходами.

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