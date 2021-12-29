СБУ завершила следствие по ТОП-чиновникам оккупационной администрации Крыма

Среди них – Поклонская и Аксенов.

СБУ завершила следствие по ТОП-чиновникам оккупационной администрации Крыма
Фото: krymr.org

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении глав оккупационной администрации РоSSии в украинской Автономной Республике Крым.

Речь идет о 8 лицах: так называемом главе республики Крым, "главе государственного совета республики Крым", бывшем "прокуроре республики Крым" и еще пяти высокопоставленных должностных лицах на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщили в в пресс-службе СБУ.

Источники LB.ua в правоохранительных органах уточнили, что подозреваемыми являются экс-начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины в АР Крым Сергей Абисов, экс-депутат Совета АР Крым Сергей Аксенов, экс-депутат и глава Севастопольского горсовета Юрий Дойников, бывший начальник УСБ Украины в Севастополе Петр Зима, экс-глава Верховной Рады АР Крым Владимир Константинов, бывший первый заместитель начальника – начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГНС Украины Виктор Мельниченко, экс-старший прокурор Наталья Поклонская и экс-депутат ВР АР Крым Рустам Темиргалиев.

Их подозревают в преступлениях по статьям Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст.255 (создание преступной организации). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 15 лет.

"Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители роSSийской оккупационной администрации активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины", – говорится в сообщении.

Также подозреваемые способствовали представителям РоSSии в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

Напомним, в декабре киевский суд разрешил задержание Натальи Поклонской, которая в октябре этого года была назначена Путиным послом РоSSии в Кабо-Верде.

В ноябре разрешение на задержание было выдано в отношении Сергея Аксенова.

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