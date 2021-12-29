В Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен Януковича

Высший антикоррупционный суд получил обвинительный акт против бывшего главы правления "Украгролизинга" Николая Шпака, являющегося сыном бывшего народного депутата Василия Шпака ("Блок Литвина").

Об этом сообщили в среду пресс-службы НАБУ и САП.

По версии следствия, в 2013 году Шпак-младший, являясь главой "Украгролизинга", заключил договор займа с фирмой ООО "ХК Инновационные технологии", которая контролировалась его близкими родственниками. Деньги в размере 5,7 млн гривен были выделены для подготовки производства сельскохозяйственной техники, и часть из них – 4,9 млн гривен – так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована в интересах компаний, подконтрольных Шпаку и его родственникам.

В июне 2021 года бывшему руководителю "Украгролизинга" и предпринимателю сообщили подозрение. Экс-чиновнику, подозреваемому в нанесении государству ущерба на 4,9 млн гривен, назначили залог в размере 1,035 млн гривен, но затем уменьшили его до 181,6 тыс. гривен.

Вместе со Шпаком будут судить бывшего руководителя фирмы, которой он предоставил ссуду.

Напомним, что Шпак возглавил "Украгролизинг" в 2009 году и был уволен в сентябре 2013 года. Его отец Василий возглавлял это учреждение с 2000 года по 2002 год, после чего стал его почетным президентом.

Николая Шпака и его отца судят в Высшем антикоррупционном суде по еще одному обвинению – в растрате и завладении почти 115 млн грн "Украгролизинга".