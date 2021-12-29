В Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен Януковича
Обвиняемый – сын бывшего депутата Шпака из "Блока Литвина".
Высший антикоррупционный суд получил обвинительный акт против бывшего главы правления "Украгролизинга" Николая Шпака, являющегося сыном бывшего народного депутата Василия Шпака ("Блок Литвина").
Об этом сообщили в среду пресс-службы НАБУ и САП.
По версии следствия, в 2013 году Шпак-младший, являясь главой "Украгролизинга", заключил договор займа с фирмой ООО "ХК Инновационные технологии", которая контролировалась его близкими родственниками. Деньги в размере 5,7 млн гривен были выделены для подготовки производства сельскохозяйственной техники, и часть из них – 4,9 млн гривен – так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована в интересах компаний, подконтрольных Шпаку и его родственникам.
В июне 2021 года бывшему руководителю "Украгролизинга" и предпринимателю сообщили подозрение. Экс-чиновнику, подозреваемому в нанесении государству ущерба на 4,9 млн гривен, назначили залог в размере 1,035 млн гривен, но затем уменьшили его до 181,6 тыс. гривен.
Вместе со Шпаком будут судить бывшего руководителя фирмы, которой он предоставил ссуду.
Напомним, что Шпак возглавил "Украгролизинг" в 2009 году и был уволен в сентябре 2013 года. Его отец Василий возглавлял это учреждение с 2000 года по 2002 год, после чего стал его почетным президентом.
Николая Шпака и его отца судят в Высшем антикоррупционном суде по еще одному обвинению – в растрате и завладении почти 115 млн грн "Украгролизинга".