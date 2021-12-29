Зеленский на ближайших выборах мог бы набрать одинаковое количество голосов с Порошенко, – опрос

В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 24%.

Зеленский на ближайших выборах мог бы набрать одинаковое количество голосов с Порошенко, – опрос
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Фото: Апостроф

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, в первом туре наибольшее количество голосов набрал бы Владимир Зеленский.

За него готовы проголосовать 24% принявших участие в выборах и определившихся с кандидатом, говорится в опросе социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.

За Петра Порошенко готовы голосовать 16%, Юлию Тимошенко хотят поддержать 10%, Юрия Бойко – 9%, Дмитрия Разумкова – 9%, Игоря Смешко – 6%, Евгения Мураева – 6%, Владимира Гройсмана – 5%, Сергея Притула – 3% , Олега Ляшко – 2%, Руслана Кошулинского – 2%, Анатолия Гриценко – 2%, Виталия Кличко – 1%.

Фото: Центр Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени И. Кучерива

"По сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка Д. Разумкова (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных) и Е. Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился", – говорится в результатах опроса.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко оба кандидата имели шансы получить по 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом.

"По сравнению с ноябрем 2021 года поддержка двух кандидатов в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась, однако, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля - начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского в этой паре кандидатов во втором туре снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных), а доля тех, кто готов голосовать за П. Порошенко, возросла с 17% до 23%», – отметили в исследовании.

В паре Зеленский-Бойко действующий президент мог бы набрать 63%, Бойко – 37%. По сравнению с ноябрем 2021 года электоральная поддержка В. Зеленского в этой паре кандидатов во втором туре снизилась с 29% до 26% среди всех опрошенных, поддержка Ю. Бойко – не изменилась.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за действующего главу государства проголосовали бы 44%, за Разумкова – 56%.

"По сравнению с результатами опроса, проводившегося в ноябре 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, статистически значимо не изменилась (в ноябре она составляла 3% среди всех опрошенных), тогда как доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 25% до 30% среди всех опрошенных», – отметили в результатах.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю. Тимошенко за В. Зеленского проголосовали бы 53,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Тимошенко – 46,5%.

В случае выхода во второй тур Петра Порошенко и Дмитрия Разумкова за Д. Разумкова проголосовали бы 33% всех опрошенных или 61% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за П. Порошенко – соответственно 19% и 39%.

Фото: Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени И. Кучерива

Опрос проводился с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, если бы в следующих выборах президента Украины среди кандидатов были известны личности, не являющиеся политиками, то среди них наибольшую поддержку получил бы журналист Дмитрий Гордон.



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