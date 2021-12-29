Кабмин установил национальные цели по энергоэффективности

Потребление энергии в 2030 году не должно превышать 91,5 млн. тонн н.э.

Кабинет министров в среду, 29 декабря, одобрил Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года и утвердил трехлетний план мер по его реализации в 2021-2023 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Этот план определяет национальные цели по энергоэффективности – первичное потребление энергии в 2030 году не должно превышать 91,5 млн. тонн нефтяного эквивалента, а конечное - 50,5 млн. тонн нефтяного эквивалента.

По энергоэффективному сценарию предполагается достичь сокращения потребления энергии в 2030 году по отношению к базовому сценарию на 22,3% (первичное потребление энергии) и на 17,1% (конечное потребление энергии).

Чтобы достичь поставленных целей, в Национальный план включен целый ряд секторальных и межсекторальных мер по повышению энергоэффективности. Они предполагают, в частности, термонсанацию государственных и коммунальных зданий, полный коммерческий учет коммунальных услуг, сокращение потерь в сетях передачи и распределения электрической энергии, распределения природного газа, переход на электрический общественный транспорт, развитие рынка электромобилей и т.д.

Напомним, что Верховная Рада в 2021 году приняла закон об энергетической эффективности.

В 2022 году государство планирует начать программу "большой термомодернизации", целью которой является утепление тысяч многоэтажных домов, школ, детских садов и больниц.