НАБУ и САП завершили расследование дела по "Межгорью"

В случае признания вины бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

НАБУ и САП завершили расследование дела по "Межгорью"
Фото: Бесплатка

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по завладению резиденцией "Межгорье".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

29 декабря 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха «Пуща-Водица», урочища «Межигорье», а также домом №123-а по улицы Межигорской в селе Новые Петровцы.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу "Межгорье".13 октября по этому же делу ВАКС избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру - меру пресечения в виде содержания под стражей.

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