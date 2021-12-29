Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"

"Русское руководство намеренно идет на максимальное обострение международной ситуации".

Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"
Фото: Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine

РоSSийский "договор о безопасности в Европе" стремится вернуть сферы влияния в РФ и нивелировать значение НАТО для безопасности европейских государств.

Кремль активно продвигает тезис необходимости остановки процесса расширения НАТО, но Украина никогда не согласится на такие роSSийские требования и ультиматумы, и иностранные партнеры разделяют это видение. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в материале "Стратегия сильного государства: как Украине разорвать заколдованный круг истории" для LB.ua.

"РоSSийское руководство сознательно идет на максимальное обострение международной ситуации. Беларусь используется как канал дополнительного гибридного давления на ЕС из-за провоцирования искусственного миграционного кризиса. На Балканах РоSSия толкает Боснию и Герцеговину в новый конфликт. Перед Европой встает перспектива энергетического кризиса из-за неконтролируемого роста цен, вызванного, в частности, действиями РФ", – перечислил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что все это происходит на фоне переориентации США на глобальное противостояние с Китаем, а также шатание ряда европейских сил: в Германии сейчас происходит переход власти, а Франция входит в предвыборный период.

"РФ делает то, что ей удается лучше всего - создает кризисы и навязывает свое участие в их решении. Москва рассчитывает, что хотя бы по некоторым вопросам западные демократии будут вынуждены пойти ей навстречу и удовлетворить ее требования. Именно поэтому мы обращаем особое внимание на диалог с ключевыми партнерами и соседями. Мы максимально задействуем мировую коалицию поддержки Украины, создаем на западе и юге «пояс безопасности», решаем или нейтрализуем устаревшие проблемы двусторонних отношений», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Для сдерживания РоSSии, Украина усиленно работает с партнерами над санкционным механизмом. Украинские дипломаты сосредотачивают усилия на работе со странами, которые пока колеблются в этом вопросе.

"Особенно важная составляющая работы дипломатов сейчас заключается в усилении обороноспособности Украины. Мы готовы покупать оружие и боеприпасы или совместно их производить. Нет никаких эмбарго, юридических, политических или моральных препятствий для этого. Украина не нападала ни на кого и не собирается нападать. Дополнительное наращивание военной мощи Украины, которая является одной из крупнейших военных мощей региона, имеет исключительно оборонительный характер и является инвестицией в стабильность всего Балто-Черноморского пространства", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, на фоне стягивания военных и техники к украинским границам Путин заявил, что требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Фактически это требование гарантировать, что Украина и другие постсоветские государства не станут членами Альянса.

США и другие государства-члены НАТО исключают возможность РоSSии диктовать свои требования, Украина также официально заявила, что не собирается с этим соглашаться.

На 10 января запланированы переговоры формата США-РоSSия, на которых в частности речь пойдет о безопасности Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Авиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 годуАвиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 году
Оккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSииОккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSии
Санду: Молдова пока не планирует вступать в НАТОСанду: Молдова пока не планирует вступать в НАТО
В РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежомВ РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежом
Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"
Кадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территорияКадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территория
Преследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режимаПреследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режима
РоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – КулебаРоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – Кулеба
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
МИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в УкраинеМИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости