Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"

РоSSийский "договор о безопасности в Европе" стремится вернуть сферы влияния в РФ и нивелировать значение НАТО для безопасности европейских государств.

Кремль активно продвигает тезис необходимости остановки процесса расширения НАТО, но Украина никогда не согласится на такие роSSийские требования и ультиматумы, и иностранные партнеры разделяют это видение. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в материале "Стратегия сильного государства: как Украине разорвать заколдованный круг истории" для LB.ua.

"РоSSийское руководство сознательно идет на максимальное обострение международной ситуации. Беларусь используется как канал дополнительного гибридного давления на ЕС из-за провоцирования искусственного миграционного кризиса. На Балканах РоSSия толкает Боснию и Герцеговину в новый конфликт. Перед Европой встает перспектива энергетического кризиса из-за неконтролируемого роста цен, вызванного, в частности, действиями РФ ", – перечислил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что все это происходит на фоне переориентации США на глобальное противостояние с Китаем, а также шатание ряда европейских сил: в Германии сейчас происходит переход власти, а Франция входит в предвыборный период.

" РФ делает то, что ей удается лучше всего - создает кризисы и навязывает свое участие в их решении. Москва рассчитывает, что хотя бы по некоторым вопросам западные демократии будут вынуждены пойти ей навстречу и удовлетворить ее требования. Именно поэтому мы обращаем особое внимание на диалог с ключевыми партнерами и соседями. Мы максимально задействуем мировую коалицию поддержки Украины, создаем на западе и юге «пояс безопасности», решаем или нейтрализуем устаревшие проблемы двусторонних отношений», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Для сдерживания РоSSии, Украина усиленно работает с партнерами над санкционным механизмом. Украинские дипломаты сосредотачивают усилия на работе со странами, которые пока колеблются в этом вопросе.

"Особенно важная составляющая работы дипломатов сейчас заключается в усилении обороноспособности Украины. Мы готовы покупать оружие и боеприпасы или совместно их производить. Нет никаких эмбарго, юридических, политических или моральных препятствий для этого. Украина не нападала ни на кого и не собирается нападать. Дополнительное наращивание военной мощи Украины, которая является одной из крупнейших военных мощей региона, имеет исключительно оборонительный характер и является инвестицией в стабильность всего Балто-Черноморского пространства", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, на фоне стягивания военных и техники к украинским границам Путин заявил, что требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Фактически это требование гарантировать, что Украина и другие постсоветские государства не станут членами Альянса.

США и другие государства-члены НАТО исключают возможность РоSSии диктовать свои требования, Украина также официально заявила, что не собирается с этим соглашаться.

На 10 января запланированы переговоры формата США-РоSSия, на которых в частности речь пойдет о безопасности Украины.