Райбольницы по всей Украине проверят на соблюдение пожарной безопасности, - глава МВД

После пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области во всех районных больницах Украины проверят соблюдение пожарной безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 29 декабря, передает "Укринформ".

"Принято решение провести полный учет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц по всей стране, вне очереди проверить, провести разъяснительную работу, которая проводится параллельно МОЗом и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям", - сказал Монастырский.

Он отметил, что подобные меры необходимы, чтобы не допустить подобных трагедий.

Напомним, 28 декабря в реанимационной палате Косовской ЦРБ произошел пожар. В огне погибли трое людей, еще один человек погиб от коронавирусной болезни.

Троих пострадавших госпитализировали в Ивано-Франковскую ОКБ. Все они – медики. Состояние двух из них врачи оценивают как критическое.

МВД обнародовало предварительные данные расследования. Установлено, что огонь в реанимационной палате загорелся вследствие одновременного использования и кислородных концентраторов.