Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по безопасности

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения".

Любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии. Поэтому Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на роSSийско-украинской границе.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает "Немецкая волна".

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", – подчеркнул он.

По убеждению Борреля, "если Москва в январе хочет приступить к обсуждению архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и РоSSии".

" ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС ", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, РоSSия хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета ЕС . "Мы никогда с этим не согласимся", – заверил он.

Глава европейской дипломатии также раскритиковал "совершенно неприемлемые условия, в первую очередь, если учитывать Украину", выдвигаемые Россией вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самостоятельно решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС .

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс гарантировал европейцам "прозрачность и солидарность" в ходе переговоров США и РоSSии, запланированных на 10 января в Женеве, однако не обещал привлечь ЕС к участию в них. Встреча пройдет в двустороннем формате стратегического диалога о безопасности.

Ранее в роSSийском МИД заявили, что переговоры РоSSии с США о "гарантиях безопасности" или же нерасширении блока НАТО пройдут за день до саммита Кремля и Североатлантического Альянса.

На фоне стягивания своих войск и техники к границам Украины Владимир Путин выдвинул блоку НАТО условие - не принимать новых членов из стран Восточной Европы. Фактически это - ультиматум не принимать в НАТО Украину, но сам Путин ультимативность отрицает. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал распространение НАТО на страны бывшего СССР "вопросом жизни и смерти" для РоSSии.

15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.