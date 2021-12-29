Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по безопасности

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения".

Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по безопасности
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии. Поэтому Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на роSSийско-украинской границе.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает "Немецкая волна".

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", – подчеркнул он.

По убеждению Борреля, "если Москва в январе хочет приступить к обсуждению архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и РоSSии".

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, РоSSия хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета ЕС. "Мы никогда с этим не согласимся", – заверил он.

Глава европейской дипломатии также раскритиковал "совершенно неприемлемые условия, в первую очередь, если учитывать Украину", выдвигаемые Россией вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самостоятельно решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс гарантировал европейцам "прозрачность и солидарность" в ходе переговоров США и РоSSии, запланированных на 10 января в Женеве, однако не обещал привлечь ЕС к участию в них. Встреча пройдет в двустороннем формате стратегического диалога о безопасности.

Ранее в роSSийском МИД заявили, что переговоры РоSSии с США о "гарантиях безопасности" или же нерасширении блока НАТО пройдут за день до саммита Кремля и Североатлантического Альянса.

На фоне стягивания своих войск и техники к границам Украины Владимир Путин выдвинул блоку НАТО условие - не принимать новых членов из стран Восточной Европы. Фактически это - ультиматум не принимать в НАТО Украину, но сам Путин ультимативность отрицает. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал распространение НАТО на страны бывшего СССР "вопросом жизни и смерти" для РоSSии.

15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

США выразили готовность к диалогу с РФ, но исключили возможность того, что РоSSия может решать, кого принимать или не принимать в НАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности УкраиныЗеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины
Кличко созвал совещание по безопасности столицы, чтобы подготовить четкий план действийКличко созвал совещание по безопасности столицы, чтобы подготовить четкий план действий
Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSииКулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
США планируют начать переговоры с РоSSией по "гарантиям безопасности" в январеСША планируют начать переговоры с РоSSией по "гарантиям безопасности" в январе
Фюрер РФ заявил, что не хочет кровопролития в Украине, но РоSSии некуда отступатьФюрер РФ заявил, что не хочет кровопролития в Украине, но РоSSии некуда отступать
Украина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции пословУкраина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции послов
Украина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть летУкраина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть лет
США не будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РоSSией, – замгоссекретаря
Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз", но "более продвинутый и более стабильный"Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз", но "более продвинутый и более стабильный"
Премьер Польши и канцлер Германии обсудили вопросы безопасности УкраиныПремьер Польши и канцлер Германии обсудили вопросы безопасности Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости