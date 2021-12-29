Госкино заявило, что не имеет полномочий отменить госфинансирование первого украинского ЛГБТ-фильма

На съемки фильма "Мой юный принц" выделены 20 млн гривен. Премьеру ожидают в июле 2022 года.

Государственное агентство по вопросам кино не имеет полномочий отменить решение о государственном финансировании фильма Хачика Василяна "Мой юный принц", несмотря на недовольство общественности.

Фото: cinema.in.ua

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Укринформа".

В Госкино отметили, что кинопроект "Мой юный принц" от кинокомпании ООО "Риал Пикчерз" набрал самый высокий в своей категории балл и стал победителем 17-го конкурсного отбора. 12 октября 2021 года по решению Совета по государственной поддержке кинематографии было принято предоставление ООО "Риал Пикчерз" государственной поддержки в сумме 20 млн грн на производство фильма. В настоящее время договор между кинокомпанией и Госкино не заключен.

Кроме того, в Госкино подчеркнули, что согласно Конституции, одним из основных принципов государственной политики в сфере культуры является обеспечение свободы творчества, соблюдение равных прав и возможностей, основанное на принципах многообразия и равенства, свободы творчества, свободы мысли, совести и религии, запрета цензуры и дискриминации, которые являются основополагающими принципами существования человечества в современном мире, закреплены в законодательстве нашей страны и являются важными факторами устойчивого развития государства.

В Госкино подчеркнули, что отмена решения комиссии по предоставлению ООО "Риал Пикчерз" (режиссер Хачик Василян) кинопроекту "Мой юный принц" государственной поддержки выходит за пределы полномочий агентства.

По сюжету фильма, у 17-летнего Поля больная психика, он живет в шикарном поместье, ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к матери Софии. В скором времени в их жизни появляются молодой парень Антуан и его отец Марк. У Поля завязываются отношения с Антуаном, а у Софии – с Марком. В конце концов, появление Антуана и Марка ведет всех к трагедии.

Финансирование авторского игрового фильма на ЛГБТ-тематику вызвало недовольство среди отдельных пользователей соцсетей, отмечает "Детектор медиа". К тому же Ровенский, Житомирский, Львовский, Ивано-Франковский и Одесский областные советы приняли обращение к правительству, чтобы лента не получила госфинансирование. Кроме того, 41 депутат Верховной Рады предлагают парламенту рекомендовать Госкино пересмотреть вопросы государственного финансирования фильма.

Съемки фильма запланированы на май-июль 2022 года, и уже в июле предстоит премьера.