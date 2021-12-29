Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников

В общей сложности с 2014 года Германия дала более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования.

Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Фото: mvs.gov.ua

Правительство Германии в январе 2022 года передаст украинским Военно-воздушным силам мобильный полевой госпиталь.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. В целом с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования. Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь! Мы ценим это", - написал Резников.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in ??. In total, since 2014 ?? has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 ??AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружение в рамках НАТО. По данным издания, с мая 2021 года Германия блокирует другим членам Альянса возможность продавать оружие Украине. В частности, речь идет о партии из 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Министр обороны Алексей Резников также говорил, что в прошлом месяце Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставкам наложил вето на закупки Украиной оружейных систем для противостояния роSSийской агрессии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Резников призвал политиков не пиариться на терроборонеРезников призвал политиков не пиариться на терробороне
Германия и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИГермания и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИ
Минобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщинМинобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщин
В Германии задержан соратник Саакашвили с украинским гражданствомВ Германии задержан соратник Саакашвили с украинским гражданством
Суд в Ростове раскрыл информацию о поставках продуктов роSSийским военным на ДонбассСуд в Ростове раскрыл информацию о поставках продуктов роSSийским военным на Донбасс
РоSSия не прекратила стягивать войска после разговора Байдена с Путиным, – РезниковРоSSия не прекратила стягивать войска после разговора Байдена с Путиным, – Резников
Резников анонсировал реформу системы оборонных закупокРезников анонсировал реформу системы оборонных закупок
Резников рассказал, как Германия блокировала закупку оружия через НАТО для УкраиныРезников рассказал, как Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины
В Киеве простились с военным волонтером Сергеем МаксимцомВ Киеве простились с военным волонтером Сергеем Максимцом
Резников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналыРезников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналы
Последние новости
Подгружаем последние новости