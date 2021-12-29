Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников

В общей сложности с 2014 года Германия дала более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования.

Правительство Германии в январе 2022 года передаст украинским Военно-воздушным силам мобильный полевой госпиталь.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. В целом с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования. Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь! Мы ценим это", - написал Резников.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in ??. In total, since 2014 ?? has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 ??AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружение в рамках НАТО. По данным издания, с мая 2021 года Германия блокирует другим членам Альянса возможность продавать оружие Украине. В частности, речь идет о партии из 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Министр обороны Алексей Резников также говорил, что в прошлом месяце Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставкам наложил вето на закупки Украиной оружейных систем для противостояния роSSийской агрессии.