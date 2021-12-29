Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины

Целью Стратегии является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства и т.д.

Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины
Фото: ЕРА/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября "О Стратегии информационной безопасности" и утвердил соответствующую Стратегию.

Соответствующий указ №685/2021 от 28 декабря обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности" (прилагается). Утвердить Стратегию информационной безопасности (прилагается)", - говорится в документе.

Согласно тексту документа Стратегия информационной безопасности определяет актуальные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, стратегические цели и задачи, направленные на противодействие таким угрозам, защиту прав лиц на информацию и защиту персональных данных.

"Целью Стратегии является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечения прав и свобод каждого гражданина", - говорится в документе.

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