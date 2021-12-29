Порошенко об обвинениях в госизмене: это будет трудно объяснять в будущем

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что, если говорить о государственной измене и финансировании терроризма, нужно говорить и о сливе операции по «вагнеровцам» и закупке роSSийского угля.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

«Вы должны это объяснить и будете это объяснять обществу. В 2015 году Порошенко обеспечил энергетическую независимость и прекратил импорт электроэнергии из РоSSии и Белоруссии. А после того, как вы призываете мир применить санкции против РоSSии и Беларуси, сами приобретаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма», – подчеркнул Петр Порошенко.

Подозрение в государственной измене он назвал подарком Путину на день ФСБ.

«Это и есть переворот – то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, подозрение мне как пятому Президенту, который 5 лет давал отпор роSSийской агрессии. Вам очень тяжело будет это объяснять в будущем», – убежден Петр Порошенко.