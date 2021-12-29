Зеленский ввел санкции в отношении двух телеканалов из орбиты Медведчука

Санкции введены против телеканалов "Перший незалежний" (ООО «Тайм Медиа») и UkrLive (ООО «Телепространство»).

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие утвержденные СНБО санкции против двух украинских телеканалов – "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом идет речь в указе №684/2021, обнародованном на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

В частности президент ввел в действие решение СНБО о введении санкций против "Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространства".

Санкции предусматривают, в частности, что украинским чиновникам запрещено выдавать какие-либо лицензии и использование радиочастотных ресурсов Украины.

Кроме того, юридические лица-владельцы этих телеканалов не могут совершать никакие финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

Санкции введены сроком на 5 лет.

Контроль за исполнением соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на Секретаря РНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Официально владельцем телеканалов "Первый незалежный" и UkrLive является народный депутат от ОПЗЖ, глава Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Неофициальным владельцем считают главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанный с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на YouTube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.