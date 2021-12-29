Порошенко: у меня свой график, и я не собираюсь его ломать

Экс-президент рассказал о заграничных встречах.

Порошенко: у меня свой график, и я не собираюсь его ломать
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заверил, что график его встреч составлялся заранее и он не намерен от него отказываться из-за объявленного подозрения в госизмене. Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

«Я договорился с Его Всесвятостью во время телефонного разговора в день годовщины Соединительного Собора 15 декабря о том, что мы в ближайшее время встретимся в Стамбуле. У нас очень широкая повестка дня. Нам нужно упорно работать по ускорению процесса признания Православной Церкви Украины», – отметил Петр Порошенко.

Далее, по словам экс-президента, у него были запланированы три дня встреч в Польше – с депутатами Сейма, с руководством Комитета по международным делам, участие в форуме безопасности, публичные мероприятия, которые транслируют основные польские каналы, интервью «Газете Выборчей» , интервью польскому телевидению, украинским каналам.

«У меня есть свой график. И я ломать его из-за капризов и незаконных прихотей Зеленского не собираюсь», – подчеркнул Порошенко.

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