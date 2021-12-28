Жена Гогилашвили Левченко не имеет доступа к гостайне, - Фриз

Народный депутат получила письмо от СБУ.

Жена Гогилашвили Левченко не имеет доступа к гостайне, - Фриз
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат от «Евросолидарности» Ирина Фриз заявила, что помощница президента Мария Левченко не имеет допуска к гостайне.

В своем Facebook Фриз написала, что получила ответ на свой запрос из СБУ. По ее словам, в Службе безопасности отрицают наличие допуска к гостайне у Левченко.

«Пребование М. Левченко в кабинете при обсуждении операции Авеню, о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-глава ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, что предусмотрено ст. 328 УК (разглашение государственной тайны)», — считает нардеп.

По мнению Фриз, Левченко не имели права привлекать к обсуждению секретных вопросов. Она призывает расследовать присутствие помощницы при обсуждении вопросов с ограниченным доступом и «принять меры по минимизации рисков».

Фриз также попросила предоставить правовую оценку доступа помощницы президента к секретным сведениям, расследовать соблюдение режима секретности в Офисе президента и «факты пребывания» людей без соответствующего допуска на совещаниях с участием президента и руководителя Офиса президента.

Напомним, Мария Левченко — жена бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, которого уволили 13 декабря после скандала на въезде в Краматорск. Автомобиль Гогилашвили остановили сотрудники полиции, а он в ответ на просьбу предъявить документы возмутился, что страж порядка его не узнал, начал ему угрожать и дергать за рукав.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Левченко, не имея права на доступ к гостайне, 24 июля 2020 года присутствовала на совещании в кабинете Владимира Зеленского, которое касалось операции по задержанию «вагнеровцев». Кроме Левченко и Зеленского, там также якобы присутствовали глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, начальник комитета по разведке Руслан Демченко. В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.

В последней декларации Гогилашвили, где Мария Левченко указана как его жена, ее основным местом работы является Студия Квартал 95 (за 2020 год она заработала там 143 тыс. 920 грн).

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