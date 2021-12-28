Раде предлагают сделать военный учет для женщин добровольным

В Верховную Раду внесен законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (№6482), делающий добровольным военный учет для женщин. Исключения будут составлять только медицинские работники.

Об этом в Telegram сообщил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Инициаторами документа, по его словам, стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из Минобороны", - написал Бужанский.

Напомним, что Министерство обороны Украины в октябре 2021 года расширило список специальностей и профессий, после получения которых женщины должны стать на военный учет военнообязанных. В документе речь идет о медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и т.д.

Предусматривается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Для они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, ведь есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.