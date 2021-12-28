Харьковский "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень решили снести

Чиновник, подписавший документы об его установке, уволен с должности.

Объект "Скифское наследие", ставший одним из проектов-победителей общественного бюджета Харькова за 2021 год, демонтируют.

Чиновник, подписавший документы об его установке, уволен с должности, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен", – сообщил городской голова.

"Скифское наследие" – один из проектов-победителей общественного бюджета Харькова на 2021 год. Список проектов-победителей депутаты горсовета утвердили на сессии 30 декабря 2020 года. Общая стоимость проекта – 1 482 680 гривень. Его автором является Евгений Кулик.

В соцсетях раскритиковали установленный на ул. Библика объект, который назвали "харьковским Стоунхенджем". Он состоит из бетонных блоков, сложенных в столбы. Около двух из них расположены фигуры, напоминающие скифских каменных баб.