Авиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 году

Истребители НАТО в Европе в 2021 году 370 раз поднимали в небо по тревоге, из них – 290 вылетов выполнили для идентификации и наблюдения за роSSийскими самолетами. Лишь в редких случаях речь шла о военной авиации других государств или не сразу идентифицированных пассажирских или транспортных бортах.

Об этом представитель Альянса заявил в ночь на вторник, 28 декабря, передает DW.

Большинство перехватов было совершено в небе над странами Балтии. Обычно такие миссии проходили без инцидентов, и истребители НАТО просто сопровождали роSSийские самолеты из этого района. Лишь некоторые из них вторглись в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Воздушное наблюдение в странах Балтии ужесточено в 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины по просьбе Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности более 60 натовских истребителей, в том числе шесть боевых самолетов Бундесвера Eurofighter, готовы к выполнению миссии по контролю воздушного пространства, пояснил представитель НАТО. Во время вылета по тревоге истребители должны быть в воздухе в течение нескольких минут, чтобы определить, например, посредством визуального контакта, представляет ли подозрительный самолет угрозу. При необходимости его можно остановить силой.

В 2021 году количество боевых вылетов истребителей НАТО, связанных с роSSийской авиацией, несколько снизилось. Годом раньше их было около 350.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин ранее обвинил НАТО в "целенаправленных провокациях". По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность привлечения разведывательной авиации НАТО выросла более чем на 60 процентов, а количество вылетов самолетов увеличилось с 436 до 710.