Авиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 году

Большинство перехватов было совершено в небе над странами Балтии.

Авиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 году
Eurofighter (архивне фото)
Фото: wikipedia.org

Истребители НАТО в Европе в 2021 году 370 раз поднимали в небо по тревоге, из них – 290 вылетов выполнили для идентификации и наблюдения за роSSийскими самолетами. Лишь в редких случаях речь шла о военной авиации других государств или не сразу идентифицированных пассажирских или транспортных бортах.

Об этом представитель Альянса заявил в ночь на вторник, 28 декабря, передает DW.

Большинство перехватов было совершено в небе над странами Балтии. Обычно такие миссии проходили без инцидентов, и истребители НАТО просто сопровождали роSSийские самолеты из этого района. Лишь некоторые из них вторглись в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Воздушное наблюдение в странах Балтии ужесточено в 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины по просьбе Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности более 60 натовских истребителей, в том числе шесть боевых самолетов Бундесвера Eurofighter, готовы к выполнению миссии по контролю воздушного пространства, пояснил представитель НАТО. Во время вылета по тревоге истребители должны быть в воздухе в течение нескольких минут, чтобы определить, например, посредством визуального контакта, представляет ли подозрительный самолет угрозу. При необходимости его можно остановить силой.

В 2021 году количество боевых вылетов истребителей НАТО, связанных с роSSийской авиацией, несколько снизилось. Годом раньше их было около 350.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин ранее обвинил НАТО в "целенаправленных провокациях". По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность привлечения разведывательной авиации НАТО выросла более чем на 60 процентов, а количество вылетов самолетов увеличилось с 436 до 710.

Кроме того, в середине декабря РоSSия направила в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Санду: Молдова пока не планирует вступать в НАТОСанду: Молдова пока не планирует вступать в НАТО
В роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техникиВ роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техники
В центре Харькова восстановили демонтированный в 2013 году памятник воинам УПАВ центре Харькова восстановили демонтированный в 2013 году памятник воинам УПА
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
МИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в УкраинеМИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в Украине
Блинкен обсудил с генсеком НАТО и главой МИД Великобритании роSSийские войска на территории УкраиныБлинкен обсудил с генсеком НАТО и главой МИД Великобритании роSSийские войска на территории Украины
Порошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТОПорошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТО
МИД Британии осудил РоSSию за агрессивные высказывания в адрес Украины и НАТОМИД Британии осудил РоSSию за агрессивные высказывания в адрес Украины и НАТО
На Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - ГенштабНа Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - Генштаб
Индонезия отказалась от закупки роSSийских Су-35Индонезия отказалась от закупки роSSийских Су-35
Последние новости
Подгружаем последние новости