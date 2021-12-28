В ГБР подтвердили возбуждение двух дел в отношении Гогилашвили, а затем удалили сообщение

О расследовании в отношении экс-замглавы МВД ранее сообщил Разумков.

В ГБР подтвердили возбуждение двух дел в отношении Гогилашвили, а затем удалили сообщение
Фото: РБК

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства в отношении экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (ч. 1 ст. 366 УКУ).

Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-должностным лицом при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УКУ).

Однако впоследствии сообщения о подозрении Гогилашвили с сайта и соцсетей ГБР исчезли.

Ранее во вторник, 28 декабря, о расследовании относительно экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

Напомним, Александр Гогилашвили получил известность после обнародования видео его ссоры с правоохранителями на блокпосту.

10 декабря 2020 года на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…"

После огласки скандала СМИ сообщили, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский паспорт, выданный в 2003 году. Также у него есть личный налоговый номер РФ. Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником депутата Госдумы, "единоросса" Николая Валуева.

После этого Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

После первого видео с Гогилашвили появилось еще одно, записанное в ноябре. На нем он назвал тупым патрульного в Киеве, который не узнал его в лицо.

13 декабря правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

16 декабря журналисты обнародовали расследование, в котором говорится, что семья Гогилашвили живет в одном имении с главным украинским разведчиком.

Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. После победы Владимира Зеленского Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел. В МВД, он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

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