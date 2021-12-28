"ДНР" будет контролировать дачников и крестьян, продающих излишки урожая

"Власть" вводит книги учета имущества по примеру РФ, однако вроде бы не в целях налогообложения.

"ДНР" будет контролировать дачников и крестьян, продающих излишки урожая
Фото: 101jurist.com

"Власть" "ДНР" с 2022 года вводит так называемые похозяйственные книги для людей, которые ведут личное подсобное хозяйство и продают излишки на рынке. Это вроде бы поможет им избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Об этом сообщила "начальник отдела методологии, разработки и сопровождения республиканских программ министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Екатерина Надеина, передают "Новости Донбасса".

Чиновница подчеркнула, что "Минангропром" определением "правительства" "32-1" от 21 мая 2021 года наделен полномочиями по разработке форм такой книги учета и порядку ее внедрения. Надеина добавила, что теперь граждане, ведущие личное хозяйство, могут получить выписку-справку о его наличии и "спокойно реализовывать излишки самостоятельно производимой продукции". По ее словам, выписка является подтверждением того, что человек не предприниматель, а реализует самостоятельно производимые товары.

В "ДНР" утверждают, что выписка направлена, прежде всего, "на защиту граждан". Человек, не являющийся предпринимателем, не обязан уплачивать налоги, поскольку личное хозяйство нацелено на обеспечение себя и своей семьи, и продавая излишки продукции не нарушает "закон".

Сведения для заполнения книг учета в первый год будут собирать дважды: по состоянию на 1 января и 1 июня. В "правительстве" "ДНР" уверяют, что всю информацию будут заносить в книгу только на добровольной основе и, по словам опрашиваемых граждан.

Так называемая похозяйственная книга – это форма ведения первичной учетной документации, предусмотренной административным органом населённого пункта в современной РФ. Используется при формировании сведений о ведении личного подсобного хозяйства крестьянами. В настоящее время используется и для описания подсобных хозяйств частного сектора в городах.

Этот вид учета возник еще перед второй мировой войной, на заре формирования советской экономики. Применялся в целях налогообложения имеющегося имущества. К такому принадлежали крупный рогатый скот, другая живность, птица. В книгу вносили информацию о пасеке и земельных угодьях, выделенных на правах постоянного (бессрочного) пользования.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин поручил допустить товары из "ДНР" и "ЛНР" в роSSийские госзакупки.

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