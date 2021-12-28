Заседание СНБО перенесли, потому что Зеленский расширил список вопросов для рассмотрения

Заседание Совета национальной безопасности и обороны было перенесено из среды, 29 декабря, на четверг, 30 декабря.

Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба СНБО.

"В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Сначала заседание СНБО планировалось на 29 декабря. Повестку дня не сообщали.

Предыдущее заседание СНБО прошло еще 10 ноября.

На нем был введен ряд санкций, в том числе против владельцев самолетов летающих в РоSSию. Тогда же было принято решение продлить санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму.