Госсекретаря МОЗ Инну Солодкую перевели в Минэкономики

Кабинет министров на заседании во вторник, 28 декабря, назначил Инну Солодкую государственным секретарем Министерства экономики.

Соответствующее распоряжение №1740-р подписал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Назначить Солодкую Инну Васильевну государственным секретарем Министерства экономики Украины с 29 декабря 2021 г. сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. №1346 с оплатой труда в соответствии с законодательством", – сказано в документе.

Другим своим распоряжением премьер-министр восстановил Артема Янчука в должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.

"Во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 8 февраля 2021 г. восстановить Янчука Артема Александровича в должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины с 13 октября 2019 года", – сказано в распоряжении Кабмина №1738-р.

Напомним, Инну Солодкую назначили госсекретарем МОЗ в декабре 2019 года. Два месяца до этого она исполняла обязанности назначенного при Ульяне Супрун государственного секретаря Артема Янчука. До этого Солодкая возглавляла юридический департамент Государственной службы по геодезии, картографии и кадастру.

Янчука уволили с должности госсекретаря с нарушением законодательства после того, как он ушел в декретный отпуск.

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также указывала на то, что Солодкая – бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой. После Минздрава он перешел в департамент правовой работы Минагрополитики, в ведении которого находился Госгеокадастр.