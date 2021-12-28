Все четверо задержанных по делу о незаконном въезде Саакашвили в Грузию признали вину

Суд решил оставить их под стражей.

Все четверо задержанных по делу о незаконном въезде Саакашвили в Грузию признали вину

Все четверо граждан Грузии, задержанных по делу о незаконном въезде экс-президента Михаила Саакашвили в страну, признали вину. Слушания прошли в Тбилисском городском суде.

Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил грузинский "Первый канал".

Обвиняемыми являются Георгий Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. На вопрос судьи, признают ли они свою вину, все четверо обвиняемых ответили утвердительно.

Также сегодня был рассмотрен вопрос о содержании под стражей как мера пресечения для обвиняемых. Прокуратура ходатайствовала об освобождении всех четырех подсудимых, однако суд решил оставить их под стражей.

Раньше в этом деле Грузия выдвинула обвинение бывшему начальнику одесской полиции Георгию Лорткипанидзе.

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