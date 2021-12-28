Будущий глава Мюнхенской конференции обвинил Путина в сталинизме

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, который в течение многих лет был советником экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике, обвинил президента РоSSии Владимира Путина в прославлении сталинского режима.

В интервью издательскому объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) он также предостерег от дальнейшего "экспансионизма" со стороны Москвы, передает DW.

По словам Гойсгена, "Путин живет в мире собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "прославляет Советский Союз и даже режим Сталина". Президент РФ "стремится к восстановлению роSSийской империи, напоминающей Советский Союз", убежден немецкий политик.

Угрожая запретом историко-просветительского общества "Мемориал", занимающегося проработкой преступлений сталинской эпохи, Путин хотел бы продвинуть совсем другое понимание истории, не имеющее "ничего общего с Россией Сахарова, гласностью и перестройкой", убежден Гойсген.

По мнению немецкого политика, ища повода для вторжения в Украину, Путин считает Соединенные Штаты Америки и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и вывода войск из Афганистана. Ситуацию с войсками РФ вблизи украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасение.

Он призвал ФРГ, ЕС и США четко определить свои позиции по Кремлю. "Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и будет только усиливать его экспансионистские желания", - подчеркивает бывший представитель ФРГ при ООН .

Напомним, что Вольфганг Ишингер покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на нем. Его заменит 66-летний Гойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно, начиная с 1963-го, и является одним из самых мощных форумов безопасности в мире. В этом году из-за пандемии коронавирусной болезни конференция прошла в виртуальном формате. 19 февраля, в первый день конференции, на форуме, кроме канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступили президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон, другие мировые лидеры.

Следующая, 58-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), пройдет оффлайн, хотя и в несколько ограниченном формате, 18-20 февраля 2022 года.