Две последние области с 30 декабря покинут "красную" зону

С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на "желтом" уровне эпидопасности. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 28 декабря приняла решение о "желтом" уровне эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Министерство здравоохранения напомнило правила работы в "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Новые правила вступили в силу 6 декабря.

Теперь посещать общественные заведения на "желтом" уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.