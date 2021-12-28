КИУ назвал "сачкунов" года среди нардепов

Комитет избирателей в 2021 году проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в 2021 году.

Всего в 2021 году было проведено 5681 голосование. По данным КИУ, 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады за год.

Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из "Оппозиционной платформы - За жизнь". Среди других депутатов с почти нулевыми показателями: Олесь Довгий (принял участие в 0,23% голосований), Вадим Столар (0,56%), Федор Христенко (0,99%), Юрий Солод (0,99%).

В 1% голосований приняли участие Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Сергей Ларин, Игорь Абрамович, Ренат Кузьмин, Степан Ивахив.

Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Фельдман и Юрий Бойко участвовали в 3% голосований; Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев, Александр Пузанов – 4%. Несколько активнее были народные депутаты Юлия Левочкина (5%), Игорь Палица (6%), Антон Яценко (8%), Игорь Кисилев (9%), Виталий Борт (9%), Григорий Суркис и Александр Герега – по 10%.

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 83% голосований (нажали "за", "против" или "воздержался"). Депутаты ЕС присоединились к 80% голосованиям.

Почти одинаковые показатели голосований у депутатов группы "Доверие" и партии "Голос". В среднем депутаты этих политических сил приняли участие в 72% голосования. Низший результат у депутатов "Батькивщины" (62%) и группы "За будущее" (54%). Самые низкие показатели у депутатов "Оппозиционной платформы За жизнь", которые фактически саботировали большинство голосований в течение года (приняли участие в 38%).

Ранее в декабре в КИУ посчитали, что 74 депутата за год не сказали ни слова в Раде. Большинство "молчаливых" нардепов – "слуги народа".