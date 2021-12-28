"Все стрелы на меня": заместителю Труханова оставили в силе меру пресечения

Фото: Екатерина Петренко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сегодня, 28 декабря, оставила без изменений меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олегу Брындаку – содержание под стражей с альтернативой залога в 24,9 млн гривен.

Это решение приняла судебная коллегия в составе Сергея Боднара, Игоря Панаида под председательством Виктора Панкулича, передает корреспондент LB.ua. Его невозможно обжаловать.

Также чиновник является лидером политической партии "Доверяй делам" и заместителем городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Брындак подозревается в участии в преступной организации бизнесмена Владимира Галантерника и злоупотреблении служебным положением при выделении аффилированным с Галантерником структурам земельных участков под застройку без конкурсных процедур. Антикоррупционные органы вручили ему подозрение по ст. 255 УК "Создание преступной организации" и ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением" соответственно.

Фото: Екатерина Петренко

Сегодня на заседании подтвердилась информация, что 24,9 млн гривен залога за чиновника 24 декабря внесли его родственники, друзья и коллеги. В частности, по словам Брындака, 5 млн гривен за его свободу уплатила сестра. Благодаря этому он покинул столичный следственный изолятор. Защита Брындака надеялась, что апелляционная палата ВАКС смягчит меру пресечения - по крайней мере, уменьшит размер залога.

Сегодня адвокаты просили отпустить Брындака под личное поручение. Также они отмечают, что его процессуальное поведение образцовое, а потому рисков нет.

"Вокруг меня происходит странная ситуация. Если посмотреть на этих 16 человек, которые есть в деле, то все стрелы сошлись на меня, это самые жестокие условия… Если три месяца назад еще у кого-то были сомнения в моем процессуальном поведении, то мне кажется, что этот период доказывает, что я законопослушный гражданин и защищаю свои права и репутацию. Если у кого-то были сомнения, что залог непомерен, то вечность, которую я провел в СИЗО , это яркий пример, что этих денег у меня нет и не было. Я очень благодарен и родным, и коллегам, которые за эти две недели сделали невероятное, но теперь это мое обязательство, что делать с этими долгами", – высказался Брындак.

Также чиновник пожаловался на якобы дискредитационную медийную компанию и "вакханалию", которая длится вокруг него.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Екатерина Петренко

Заметим, ранее ВАКС учел обоснованность подозрения и признал доказанными риск скрывания, незаконного воздействия на свидетелей, уничтожения и сокрытия документов.

18 ноября суд назначил Брындаку 40 млн гривен залога, однако он оплатил всего 1,5 млн собственных средств. Учитывая это, по просьбе прокуратуры 10 декабря Брындака взяли под стражу с альтернативой залогу в 24,9 млн гривен.

Напомним, по версии следствия, преступная организация действовала в Одессе с 2016 по 2019 годы и нанесла материальный ущерб городу 58 млн гривен. Как сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, в целом доходность ее "проектов" – более 170 млн. долларов США .

По данным НАБУ, лица завладели пятью земельными участками в Одессе по адресу: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити"); Жаботинского 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания "Будова", связываемая с Галантерником. По делу 16 подозреваемых.

В 2018 году Олег Брындак занимал должность главы земельной комиссии городского совета, был главой политической партии "Доверяй делам", а также занимал пост советника городского головы Геннадия Труханова. По версии следствия, он причастен ко всем пяти эпизодам земельных махинаций и фактически обеспечивал в интересах преступной организации беспрепятственное следование решениям на земельной комиссии, как того требовал регламент. Он рассматривал проекты решений по земле на земельной комиссии и предлагал их на сессию.

В то же время адвокаты убеждали, что Брындак не был должностным лицом и решение земельной комиссии носит только рекомендательный характер, окончательное решение на сессии депутаты принимали коллегиально.

По убеждению САП, вознаграждением за участие в преступной организации для Олега Брындака была элитная недвижимость в ЖК "Гринвуд" – квартира на 53,8 кв. м и подземный паркинг.

Сам Брындак от элитной недвижимости открещивается. Свою вину не признает и считает уголовное дело "политическим преследованием и попыткой зачистить строительный рынок от оппонентов". По словам топ-чиновника, свободные земельные торги были невозможны, а также невозможно было одновременно совершить продажу земли и имущества, поэтому инкриминируемые преступления – это вмешательство НАБУ и САП в деятельность местного самоуправления.