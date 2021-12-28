Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызвать "скорую"

Министерство здравоохранения обнародовало перечень симптомов при коронавирусном недуге, при которых возможна госпитализация.

"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID-19. Однако заметьте, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, показаниями для госпитализации и поводом для вызова экстренной медицинской помощи могут быть тяжесть дыхания при коронавирусе, нарушение сознания, боли в грудной клетке и сатурация ниже 92%.

В Минздраве посоветовали не откладывать заботу о здоровье на "после праздников".

"Консультируйтесь с семейным врачом и соблюдайте рекомендации по лечению!" – отметили в ведомстве.