Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызвать "скорую"
Решение о госпитализации примет врач после обследования.
Министерство здравоохранения обнародовало перечень симптомов при коронавирусном недуге, при которых возможна госпитализация.
"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID-19. Однако заметьте, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования", – сказано в сообщении.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, показаниями для госпитализации и поводом для вызова экстренной медицинской помощи могут быть тяжесть дыхания при коронавирусе, нарушение сознания, боли в грудной клетке и сатурация ниже 92%.
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