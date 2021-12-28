Оккупанты скрыто свозят на Донбасс горючее и боевую технику, – разведка
Военное оборудование поставляют и под видом "гуманитарных конвоев".
Оккупационные войска скрыто свозят железнодорожным и автомобильным транспортом из РоSSии в ОРДЛО горючее, боевую технику, вооружение, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.
Также имущество военного назначения поставляется под видом "гуманитарных конвоев", сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
"Россией значительно увеличены поставки в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на роSSийских ремонтных предприятиях", – говорится в сообщении.
Кроме того, РоSSия отправляет на временно оккупированные территории Украины своих кадровых военных и наемников для комплектования должностей по отдельным военным специальностям – прежде всего разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Напомним, несколько дней назад в ГУР Минобороны констатировали, что командование оккупационных войск РоSSии наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
На полигонах временно оккупационных территорий и днем и ночью проводятся стрельбы, в том числе из артиллерии, танков и боевых машин.
Кроме этого, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".