Оккупанты скрыто свозят на Донбасс горючее и боевую технику, – разведка

Военное оборудование поставляют и под видом "гуманитарных конвоев".

Оккупанты скрыто свозят на Донбасс горючее и боевую технику, – разведка
"Гуманітарний конвой" з Росії рік тому (ілюстративне фото)
Фото: variant.com.ua

Оккупационные войска скрыто свозят железнодорожным и автомобильным транспортом из РоSSии в ОРДЛО горючее, боевую технику, вооружение, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Также имущество военного назначения поставляется под видом "гуманитарных конвоев", сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Россией значительно увеличены поставки в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на роSSийских ремонтных предприятиях", – говорится в сообщении.

Кроме того, РоSSия отправляет на временно оккупированные территории Украины своих кадровых военных и наемников для комплектования должностей по отдельным военным специальностям – прежде всего разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, несколько дней назад в ГУР Минобороны констатировали, что командование оккупационных войск РоSSии наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

На полигонах временно оккупационных территорий и днем и ночью проводятся стрельбы, в том числе из артиллерии, танков и боевых машин.

Кроме этого, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

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